Дорожники капитально отремонтируют путепровод на пересечении просп. Космонавта Комарова и б-ра Вацлава Гавела – КГГА

Дорожная служба в субботу оперативно отремонтирует путепровод на пересечении просп. Космонавта Комарова и б-ра Вацлава Гавела, с использованием гусасфальта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В субботу, 8 июля, начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении просп. Космонавта Комарова и б-ра Вацлава Гавела, в рамках которого отремонтируют пролетные строения и опоры сооружения, заменят гидроизоляцию, деформационные швы, устроят новое, качественное покрытие с улучшенного материала – гусасфальту", – говорится в сообщении на сайте мэрии со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Кроме того, будут отремонтированы остановки трамвая на путепроводе.

В КГГА уточнили, что ремонт дорожники начнут именно с трамвайной части путепровода, в частности - ремонта лестничных маршей.