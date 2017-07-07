События

05:21 07.07.2017

Дорожники капитально отремонтируют путепровод на пересечении просп. Космонавта Комарова и б-ра Вацлава Гавела – КГГА

Дорожная служба в субботу оперативно отремонтирует путепровод на пересечении просп. Космонавта Комарова и б-ра Вацлава Гавела, с использованием гусасфальта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В субботу, 8 июля, начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении просп. Космонавта Комарова и б-ра Вацлава Гавела, в рамках которого отремонтируют пролетные строения и опоры сооружения, заменят гидроизоляцию, деформационные швы, устроят новое, качественное покрытие с улучшенного материала – гусасфальту", – говорится в сообщении на сайте мэрии со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Кроме того, будут отремонтированы остановки трамвая на путепроводе.

В КГГА уточнили, что ремонт дорожники начнут именно с трамвайной части путепровода, в частности - ремонта лестничных маршей.

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Интерфакс-Украина
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