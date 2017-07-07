Во Львове задержали организатора переправки за границу украинок для работы в сфере секс-услуг

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции задержали во Львове организатора переправки за границу гражданок Украины для работы в сфере секс-услуг и двух девушек, которых они переправлял в Турцию.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, 31-летний житель Одессы и две жительницы Волынской области были задержаны во время прохождения паспортного контроля на рейс в Стамбул.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, одессит создал аккаунт в соцсети "ВКонтакте" и при его помощи нашел двух девушек, находившихся в затруднительном материальном состоянии. При помощи обмана он уговорил их выехать на работу за границу, но все они были задержаны.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми или иной незаконный договор относительно человека).