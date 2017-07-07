События

03:20 07.07.2017

Марина Порошенко примет участие в Первом международном гендерном форуме в Харькове

В пятницу, 7 июля, в Харькове состоится Первый международный гендерный форум, в котором примет участие супруга президента Марина Порошенко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Как указано в программе, опубликованной на сайте ХОГА, в работе форума планируют также принять участие глава ХОГА Юлия Светличная, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, народные депутаты Ирина Луценко и Ирина Суслова, а также представители и представительницы посольств США, Австралии и европейских стран в Украине, ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели.

"Ключевыми темами для обсуждения на форуме выбраны современные тенденции гендерной проблематики в Украине и Европе, гендерный вопрос в период вооруженных конфликтов, участие женщин и мужчин в принятии управленческих и общественных решений", - говорится в сообщении пресс-службы ХОГА.

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Интерфакс-Украина
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