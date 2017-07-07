Военные прокуроры направили в суд для "заочного" рассмотрения дело неонацист из РФ Мальчикова, которому грозит пожизненное за преступления на Донбассе

Неонацист из Российской Федерации А.Мильчаков признан виновным в ведении агрессивной войны против Украины и изменении ее границ, в нарушение порядка и гибели около 40 украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Укрaины.

"Главной военной прокуратурой закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению гражданина Российской Федерации А.Мильчакова, участника неонацистских движений, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.110 и ч.2 ст.28 ч.2 ст.437 УК Украины, находится в розыске. Обвинительный акт направлен в суд для "заочного" рассмотрения", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Досудебным расследованием установлено, что А.Мильчаков с июня 2014 по август 2015 в составе созданного им незаконного вооруженного формирования, так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" группы быстрого реагирования "Бэтмен" участвовал в составе террористической организации "ЛНР" способствовал ведению агрессивной войны против Украины и изменении его границ в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, в результате преступных действий А.Мильчакова, а именно устроенной им засады 5 сентября 2014 недалеко от поселка Приветное Славяносербского района Луганской области погибли около 40 военнослужащих батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Пользуясь случаем Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины выражает благодарность военнослужащим батальона "Айдар", бывшему ее бойцу - народному депутату Украины И.Лапину, а также военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые дали изобличающие улики преступной деятельности А.Мильчакова.

"Отдельно слова благодарности выражаем представителям общественных организаций – "Мирный берег" Г.Щербак и координатору проекта "Стоп-террор" С.Кабакаеву за предоставленные следствию материалы, которые, помимо других доказательств, были использованы для обоснования подозрения А.Мильчакова", сказано в сообщении.

Согласно украинского законодательства неонацисту из РФ грозит пожизненное лишение свободы.