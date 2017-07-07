События

01:34 07.07.2017

В Голосеевском районе Киева появится новый парк площадью 4,39 га – КГГА

В четверг депутаты Киевского городского совета предоставили статус парка отдыха земельным участкам в Голосеевском районе столицы, где обустроят парк общей площадью 4,39 га, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"По многочисленным просьбам жителей жилого массива Голосеевского района Киевсовет предоставил сегодня статус парка отдыха земельным участкам на ул. Метрологической, 14-Д и в пер. Феофановском, 14-Б суммарной площадью 4,39 га. Таким образом, местная община, в том числе и в судах, активно отстояла эти участки от застройки", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг вечером.

Предоставленный статус исключает застройку этих участков. Они будут внесены в перечень территорий общего пользования, в частности, в Концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города и Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года. Департамент земельных ресурсов в пределах возложенных полномочий внес в городской земельный кадастр информацию о расторжении решения Киевского городского совета по договорам аренды этих земельных участков.

В столичной мэрии подчеркнули, что в связи с неудовлетворительным состоянием этих территорий, они переданы в постоянное пользование КП СЗН Голосеевского района для благоустройства. В месячный срок, со дня вступления в силу решения, предприятие должно принять меры по государственной регистрации соответствующего права постоянного пользования. Реализация проекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований КО "Киевзеленстрой".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, был ранен военный

Столтенберг приедет в Киев на заседание комиссии НАТО-Украина

Луценко: представление о снятии неприкосновенности с Мосийчука вновь уйдет в Раду осенью

Порошенко уполномочил Петренко подписать соглашение о сотрудничестве с Нидерландами в деле об МН17

Показания Кацубы дают основания готовить представление о снятии неприкосновенности с Бакулина

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп и Меркель обсудили реализацию Минских соглашений, конфликт между Катаром и соседними государствами, ядерную проблему КНДР

На ночное патрулирование Мариуполя накануне массовых мероприятий заступили усиленные силы полиции – правоохранители

Украина готова повышать уровень сотрудничества с США в оборонной сфере и вносить свой вклад в системы мировой безопасности - Климпуш-Цинцадзе

Организаторы прервали главный протест антиглобалистов в Гамбурге после столкновений с полицией

ЕС внес EUR19 млн на Счет ядерной безопасности - ЕБРР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА