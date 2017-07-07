События

00:30 07.07.2017

Трамп и Меркель обсудили реализацию Минских соглашений, конфликт между Катаром и соседними государствами, ядерную проблему КНДР

Реализация Минских соглашений, конфликт между Катаром с соседними государствами и ядерная проблема КНДР стали темами беседы президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили ряд общих приоритетов в международной политике и политике безопасности, включая активизацию исполнения Минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми его соседями среди арабских стран и стран Персидского залива, а также денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи.

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