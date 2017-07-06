События

23:56 06.07.2017

На ночное патрулирование Мариуполя накануне массовых мероприятий заступили усиленные силы полиции – правоохранители

В Мариуполе усилили патрули Нацполиции города на время проведения массовых мероприятий, сообщили в Управлении Национальной полиции в Донецкой области.

"По оперативной информации полиции, некоторые лица из числа террористических группировок намерены дестабилизировать оперативную обстановку в городе, где уже завтра планируется многотысячное мероприятие. Чтобы избежать опасных ситуаций, полицейские уже сейчас принимают беспрецедентные меры безопасности. С сегодняшнего дня для недопущения дестабилизации оперативной обстановки, введение оружия и боеприпасов, проникновение диверсионно-разведывательных групп, полиция перешла на усиленный вариант несения службы", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Патрули полиции усилены бойцами Корпуса оперативно-внезапной действия.

В управлении подчеркнули, что для того чтобы люди могли в безопасности отдохнуть во время музыкального фестиваля, полицейские будут круглосуточно работать в две смены в течение всех трех дней. Ежедневно к обеспечению общественной безопасности будет задействовано более 800 сотрудников полиции.

Также с целью обеспечения безопасности в районе проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта.

Полиция призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к таким усиленным мерам безопасности и определенных ограничений, которые, прежде всего, направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей города.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, был ранен военный

Столтенберг приедет в Киев на заседание комиссии НАТО-Украина

Луценко: представление о снятии неприкосновенности с Мосийчука вновь уйдет в Раду осенью

Порошенко уполномочил Петренко подписать соглашение о сотрудничестве с Нидерландами в деле об МН17

Показания Кацубы дают основания готовить представление о снятии неприкосновенности с Бакулина

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп и Меркель обсудили реализацию Минских соглашений, конфликт между Катаром и соседними государствами, ядерную проблему КНДР

Украина готова повышать уровень сотрудничества с США в оборонной сфере и вносить свой вклад в системы мировой безопасности - Климпуш-Цинцадзе

Организаторы прервали главный протест антиглобалистов в Гамбурге после столкновений с полицией

ЕС внес EUR19 млн на Счет ядерной безопасности - ЕБРР

Гройсман рассчитывает на поддержку реформы образования в Украине международными донорами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
сравнить цены на умные часы
РЕКЛАМА