На ночное патрулирование Мариуполя накануне массовых мероприятий заступили усиленные силы полиции – правоохранители

В Мариуполе усилили патрули Нацполиции города на время проведения массовых мероприятий, сообщили в Управлении Национальной полиции в Донецкой области.

"По оперативной информации полиции, некоторые лица из числа террористических группировок намерены дестабилизировать оперативную обстановку в городе, где уже завтра планируется многотысячное мероприятие. Чтобы избежать опасных ситуаций, полицейские уже сейчас принимают беспрецедентные меры безопасности. С сегодняшнего дня для недопущения дестабилизации оперативной обстановки, введение оружия и боеприпасов, проникновение диверсионно-разведывательных групп, полиция перешла на усиленный вариант несения службы", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Патрули полиции усилены бойцами Корпуса оперативно-внезапной действия.

В управлении подчеркнули, что для того чтобы люди могли в безопасности отдохнуть во время музыкального фестиваля, полицейские будут круглосуточно работать в две смены в течение всех трех дней. Ежедневно к обеспечению общественной безопасности будет задействовано более 800 сотрудников полиции.

Также с целью обеспечения безопасности в районе проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта.

Полиция призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к таким усиленным мерам безопасности и определенных ограничений, которые, прежде всего, направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей города.