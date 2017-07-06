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23:38 06.07.2017

Украина готова повышать уровень сотрудничества с США в оборонной сфере и вносить свой вклад в системы мировой безопасности - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем помощника госсекретаря Государственного департамента США Бриджит Бринк обсудила вопрос противостояния российской агрессии в Украине, сотрудничество в сфере безопасности и обороны и помощь США, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины.

"Стороны обсудили вопрос противостояния российской агрессии в Украине, сотрудничество в сфере безопасности и обороны и помощь США. Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила необходимость для США сохранять лидерство в вопросах санкций против России, пока Минские соглашения не будут выполнены, а Крым возвращено", – говорится в сообщении на сайте правительства Украины в четверг вечером.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, целью Украины является вступление в НАТО и соответствующее реформирование Вооруженных сил. Украина готова повышать уровень сотрудничества с США в оборонной сфере и вносить свой вклад в системы мировой безопасности.

Вице-премьер поблагодарила США за практическую помощь Вооруженным силам Украины, которая помогает сохранять жизни и военных, и гражданских. Она подчеркнула, что для Украины важно получить летальное оборонительное оружие, чтобы эффективнее противостоять российским действиям.

Б.Бринк подчеркнула важность продолжения антикоррупционной и судебной реформ в Украине, а также завершения реформирования НАК "Нафтогаз". Она заверила в дальнейшей поддержке процесса реформ в Украине со стороны США.

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