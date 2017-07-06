Организаторы прервали главный протест антиглобалистов в Гамбурге после столкновений с полицией

Акция протеста антиглобалистов "Добро пожаловать в ад", которая проходила в Гамбурге накануне саммита G20, завершена, передает в четверг немецкая радиостанция "Дойче велле".

О решении прервать демонстрацию, которая переросла из мирного шествия в беспорядки, объявили сами организаторы. Информацию подтвердили также в местной полиции.

По данным немецкого телеканала NTV, в результате столкновений несколько человек получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что протестующие начали бросать в стражей порядка петарды. В свою очередь, полицейские из-за начавшихся беспорядков применили против демонстрантов водометы и газовые баллончики.

В акции антиглобалистов "Добро пожаловать в ад" приняли участие 6 тыс. человек. По оценкам организаторов, на шествие пришли почти 8 тыс. демонстрантов.