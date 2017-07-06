ЕС внес EUR19 млн на Счет ядерной безопасности - ЕБРР

Европейский союз сделал взнос в размере EUR19 млн на Счет ядерной безопасности.

Как сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития (управляет счетом), средства Счета ядерной безопасности сейчас используются для строительства Хранилища отработанного ядерного топлива №2 (ХОЯТ-2, расположено на площадке Чернобыльской АЭС).

В заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие", которое проходит в Лондоне, участвует министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Сегодня в Лондоне участвую в очередном и традиционно важном заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие". Впервые за много лет члены Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие" отметили усиление позиций украинской стороны в вопросах экологической безопасности и желании как можно скорее качественно и успешно завершить выполнение этого без преувеличения важного для всего европейского континента проекта", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Члены Совета доноров констатировали выполнения всех финансовых и организационных мероприятий по реализации проекта "Укрытие" согласно утвержденному плану и графику.

"Важно, что сегодня утвердили финансирование разработки технической части проекта демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (саркофаг), который находится с ноября 2016 под новым безопасным Конфайментом (Арка)", подчеркнул О.Семерак.

Также Ассамблея согласилась выделить средства на приобретение необходимого оборудования для демонтажа нестабильных конструкций над 4 энергоблоком ЧАЭС.

"В который раз благодарю всех участников Ассамблеи доноров Счета за огромную помощь в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы, понимание и солидарность, которые почти 30-лет демонстрируют 28 стран партнеров. Я надеюсь, что наша заключительная Ассамблея доноров Счета ядерной безопасности, как мы и планировали, состоится на Чернобыльской АЭС в декабре этого года. Украина еще раз подтвердит, что она надежный партнер в реализации мер безопасности мирового уровня", подытожил министр экологии и природных ресурсов Украины.

Как сообщалось, ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС, в течение последующих 100 лет. Передача в эксплуатацию объекта намечена на 2018 год.