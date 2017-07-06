События

21:50 06.07.2017

Гройсман рассчитывает на поддержку реформы образования в Украине международными донорами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе прошедшей в четверг Лондонской конференции, которая касалась поддержки украинских реформ со стороны международных партнеров, подчеркнул важность зарубежных инвестиций для их скорейшей реализации.

"Среди моих приоритетов - реформа образования. Именно эту реформу я назвал на конференции в качестве примера того, где поддержка международных партнеров наиболее важна.", - написал В.Грйосман в четверг вечером в своей странице в Фейсбук.

Украинский премьер подчеркнул недопустимость затягивания проведения модернизации украинской системы образования из-за нехватки ресурсов.

"Поэтому сегодня нужно искать ресурсы как внутри страны за счет ускорения экономического роста, так и привлекать донорскую поддержку. Такую поддержку мы уже получим от наших партнеров и в ближайшее время надеемся на новые совместные проекты в этой сфере", - написал В.Гройсман.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, был ранен военный

Столтенберг приедет в Киев на заседание комиссии НАТО-Украина

Луценко: представление о снятии неприкосновенности с Мосийчука вновь уйдет в Раду осенью

Порошенко уполномочил Петренко подписать соглашение о сотрудничестве с Нидерландами в деле об МН17

Показания Кацубы дают основания готовить представление о снятии неприкосновенности с Бакулина

ПОСЛЕДНЕЕ

Организаторы прервали главный протест антиглобалистов в Гамбурге после столкновений с полицией

ЕС внес EUR19 млн на Счет ядерной безопасности - ЕБРР

В Гонконге задержали крупнейшую за 30 лет партию контрабандной слоновой кости

В Мукачево переименовали ул.Шухевича в честь Шептицкого, Бандеры – в Гузара, а ответвление ул.Трудовой назвали тупиком Москаля

РФ заблокировала заявление Совбеза по КНДР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4122.html
РЕКЛАМА