Гройсман рассчитывает на поддержку реформы образования в Украине международными донорами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе прошедшей в четверг Лондонской конференции, которая касалась поддержки украинских реформ со стороны международных партнеров, подчеркнул важность зарубежных инвестиций для их скорейшей реализации.

"Среди моих приоритетов - реформа образования. Именно эту реформу я назвал на конференции в качестве примера того, где поддержка международных партнеров наиболее важна.", - написал В.Грйосман в четверг вечером в своей странице в Фейсбук.

Украинский премьер подчеркнул недопустимость затягивания проведения модернизации украинской системы образования из-за нехватки ресурсов.

"Поэтому сегодня нужно искать ресурсы как внутри страны за счет ускорения экономического роста, так и привлекать донорскую поддержку. Такую поддержку мы уже получим от наших партнеров и в ближайшее время надеемся на новые совместные проекты в этой сфере", - написал В.Гройсман.