В Гонконге задержали крупнейшую за 30 лет партию контрабандной слоновой кости

Таможенная служба Гонконга изъяла крупнейшую партию контрабандной слоновой кости за последние 30 лет, сообщает CNN. Вес партии оценивается в 8 тонн, ее стоимость составляет 72 млн гонконгских долларов ($9,2 млн).

Слоновые бивни были спрятаны в корабле, прибывшем из Малайзии, под коробками с замороженной рыбы. Правоохранительные органы задержали трех человек, начато расследование.

Отмечается, что власти Китая планируют полностью запретить торговлю слоновой костью на материковой части страны в 2017 году. В Гонконге действует запрет с рядом исключений; купля и продажа этого товара, как ожидается, будет окончательно запрещена к 2021 году.

КНР является крупнейшим рынком слоновой кости в мире. Она используется для изготовления различных изделий, предметов искусства, а также фишек для популярной в Китае игры маджонг.