События

20:47 06.07.2017

В Коржах ночью горела несанкционированная свалка

На мусорной свалке возле с.Коржи Барышевского района Киевской области в среду вечером возникло возгорание, которое было ликвидировано спасателями после полуночи, сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

"5 июля в 20:40 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании мусора на несанкционированном мусорной свалке вблизи с.Коржи. На месте вызова было установлено, что огнем охвачено 0,2 га мусора… Пожар в 23:15 был локализован и в 01:55 – ликвидирован", - сообщается на официальном сайте ГСЧС в четверг.

Причина загорания устанавливается. Для гашения пожара были привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава ведомства.

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