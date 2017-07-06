В Коржах ночью горела несанкционированная свалка

На мусорной свалке возле с.Коржи Барышевского района Киевской области в среду вечером возникло возгорание, которое было ликвидировано спасателями после полуночи, сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

"5 июля в 20:40 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании мусора на несанкционированном мусорной свалке вблизи с.Коржи. На месте вызова было установлено, что огнем охвачено 0,2 га мусора… Пожар в 23:15 был локализован и в 01:55 – ликвидирован", - сообщается на официальном сайте ГСЧС в четверг.

Причина загорания устанавливается. Для гашения пожара были привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава ведомства.