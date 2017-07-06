Гройсман и британские парламентарии обсудили ход реформ в Украине и ситуацию на Донбассе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с депутатами Парламента Великобритании отметил, что Киев и Лондон выходят на новый уровень сотрудничества, сообщает пресс-служба секретариата украинского правительства в четверг вечером.

"Сегодня состоялась конференция о реформах в Украине, вчера состоялась встреча с премьер-министром Терезой Мэй. Как бывший спикер парламента, считаю, что группа межпарламентских связей является хорошим каналом взаимодействия на парламентском уровне и координации совместных действий. Мы чувствуем вашу принципиальную, постоянную поддержку. Мы считаем, что сейчас мы выходим на новый уровень (сотрудничества – ИФ)", - заявил В.Гройсман на встрече с председателем и членами многопартийной парламентской группы по связям Парламента Великобритании с Верховной Радой, состоявшейся в рамках его официального визита в эту страну.

Премьер-министр Украины рассказал членам межпарламентской группы об основных реформах, которые осуществляет украинское правительство, и достигнутых сдвигах, в частности в сфере борьбы с коррупцией, государственных электронных закупок, публичности государственных реестров, системы электронной декларирования.

"Реформы идут, Украина меняется, экономика восстанавливается. Это надо усиливать, и я благодарен вам за вашу поддержку", - отметил В.Гройсман.

В ходе беседы стороны также коснулись ситуации на Донбассе. Украинский премьер проинформировал британских парламентариев о ежедневных обстрелах и необходимости противостоять вызовам не только военной агрессии, но и энергетической, экономической и информационной.

"Мы имеем серьезный вызов. Поддерживая, помогая Украине, мы все вместе спасаем демократический мир", - отметил В.Гройсман.