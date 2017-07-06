Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, был ранен военный

Боевики в четверг продолжили осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе на всех направлениях и к 18.00 четверга число таких провокаций достигло 15 раз, следствием чего стало ранение одного военнослужащего украинской армии, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие, причем сегодня интенсивность огня они не снижают. Напротив, по состоянию на этот час количество вражеских вооруженных провокаций уже достигло среднестатистической отметки последних двух суток. С начала суток оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии боевого соприкосновения. В частности, однажды оккупанты били из минометов", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

В информации отмечается, что на приморском направлении боевики нарушили перемирие 6 раз. В течение дня из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты украинских военных в районе Павлополя, Гнутово и Лебединского. А вблизи Широкино, кроме пехотного вооружения, применяли 82-мм минометы.

Также 6 фактов обстрелов со стороны боевиков зафиксированы на донецком направлении, где бандформирования с северного пригорода временно оккупированного Донецка били по позициям сил АТО неподалеку Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Там же боевики применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, вооружение БМП.

На луганском направлении боевики трижды открывали огонь по занимаемым украинскими военными позициям. В частности, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь по подразделениям ВСУ вблизи Старого Айдара, и дважды - в районе поселка Желтое.