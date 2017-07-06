Луценко: представление о снятии неприкосновенности с Мосийчука вновь уйдет в Раду осенью

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что представление на предоставление Верховной Радой согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Радикально партии" Игоря Мосийчука может быть расширено в вновь внесено в парламент к осени.

"Следствие сейчас проверяет другие действия, которые, вероятно, могу служить для расширения представления", - сказал Ю.Луценко журналистам в четверг в Киеве.

"Если это подтвердиться, думаю, что за летний сезон мы завершим эту проверку. И представление в том же виде или расширенном, документ поступит в Верховную Раду Украины", - отметил генпрокурор.

Спустя некоторое время И.Мосийчук заявил, что готов к снятию с него неприкосновенности поскольку намерен доказать свою невиновность в суде, а также заверил в отсутствии у следствия каких бы то ни было новых фактов его правонарушений.

"Никаких новых фактов моих правонарушений нет и быть не может. Зато с каждым днем появляется все больше документальных подтверждений моей невиновности. Экспертизы и другие доказательства доказывают, что дело против меня было сфальсифицировано по политическим мотивам. Я готов к снятию депутатской неприкосновенности. Более того я выступал и выступаю, голосовал за отмену депутатской неприкосновенности для всех народных депутатов", - написал он в своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Парламентарий отметил, что хочет доказать и свою невиновность в суде, в связи с чем сообщил. что "осенью должон начаться (рассмотрение – ИФ) моего иска в Европейском суде по правам человека и в том числе по моему незаконному задержанию и аресту в стенах Верховной Рады 17 сентября 2015".

Также нардеп выразил убеждение, что таким способом власть пытается принудить его к поддержке во время голосования парламента правительственных проектов ключевых реформ: "Никакие представления не заставят меня предать Олега Ляшко и команду Радикальной партии, голосовать за антинародные медицинскую, пенсионную или земельную реформу.

И.Мосийчук считает, что озвученные Ю.Луценко планы говорят о намерении генпрокурора к началу следующей сессии парламента внести два десятка представлений на снятие неприкосновенности с депутатов.

"Это заявление генпрокурора Луценко полностью подтверждает, что осенью им будет внесено десятка два необоснованных представлений в ВРУ на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов, после отклонения которых Юрий Витальевич (Луценко – ИФ) подаст в отставку и, создав себе имидж нового антикоррупционного комиссара Каттани, возглавит новый политический проект", - написал нардеп от "Радикальной партии".

Как сообщалось, 17 сентября 2015 года на заседании парламента бывший на то время генеральный прокурор В.Шокин попросил Верховную Раду снять неприкосновенность с И.Мосийчука, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2, 3 ст.296 (хулиганство), ч.1,2 ст.350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг), ч.1 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.1,2 ст.377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.

18 сентября Печерский райсуд избрал для И.Мосийчука меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Впоследствии Апелляционный суд Киева оставил в силе данное решение Печерского райсуда. 15 ноября строк содержания И.Мосийчука под стражей истек, соратники сразу же забрали его из БСП и отвезли его в Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова для операционного вмешательства.

17 ноября ВАСУ признал незаконным постановление Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности и аресте И.Мосийчука.

В марте 2016 года судебная палата по рассмотрению административных дел Верховного суда Украины при рассмотрении дела И.Мосийчука приняла решение обратиться к пленуму Верховного суда, чтобы он направил в Конституционный суд представление относительно толкования норм закона о регламенте Верховной Рады, которая касается процедуры привлечения к ответственности народного депутата.

10 мая судебная палата по административным делам Верховного суда Украины оставила без удовлетворения жалобу ВАСУ о признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест И.Мосийчука.

В начале июня Ю.Луценко заявил о продолжении расследования уголовного производства в отношении И.Мосийчука и дал понять, что будет повторно внесено представление в Верховную Раду на снятие с него депутатской неприкосновенности.

25 октября 2016 года генпрокурор заявил, что дело Мосийчука "на длительное время зависло в суде", однако на минувшей неделе все-таки вернулось из суда в Генпрокуратуру и уже готово для повторного внесения в Верховную Раду.

"Но у нас есть еще один эпизод, который мы бы хотели дорасследовать и одновременно с этим делом направить на рассмотрение депутатов, как говорят, чтобы два раза не ходить… Буквально в эти дни проходит проверка имеющихся у нас фактов, потом будут некоторые следственные действия, и если мы получим доказательства, которые будут служить основанием для подозрения, мы подадим представление в Верховную Раду не только по старому (подозрению подозрению – ИФ), но и по нововыявленным обстоятельствам", - пояснил он. При этом Ю.Луценко добавил, что если по новому эпизоду не будет собрано достаточно доказательной базы, то будет подано представление в Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности с И.Мосийчука только по старому подозрению в совершении преступления.