Правоохранители провели обыск в офисах компании Risoil

Сотрудники правоохранительных органов в четверг, 6 июля, провели обыски в офисах группы агропромышленных компаний Risoil S.A.

"Я пока не понимаю, что происходит, вооруженные люди, по моим сведениям, ворвались во все наши офисы: и в Черноморске, и в центральный офис, а также по квартирам некоторых наших сотрудников. Обыски делают те же люди, которые проводили обыски у нас в Черноморске в прошлом году. То дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. С чем они пришли сейчас - я не знаю", - заявил в видео-интервью на официальной странице в соцсети Facebook глава компании Шота Хаджишвили.

Как сообщалось, в январе 2016 года Генпрокуратура открыла производство в отношении компании Risoil. Также был наложен арест на земучасток в Черноморском морпорту (Одесская обл.), который арендует Risoil S.A., строящиеся на нем здания, и имущество представителей компаний. В рамках уголовного дела на Risoil S.A. был подан иск о взыскании 3 млн грн убытков, причиненных самовольным захватом земли.

Risoil S.A. заявил о незаконном открытии уголовного производства крымским управлением Генеральной прокуратуры Украины в отношении компании, обвиняемой в самовольном захвате земельного участка в Черноморском морпорту. На основании заявлений Risoil S.A было открыто семь уголовных дел в отношении сотрудников ГПУ, СБУ, а также подано множество заявлений в НАБУ.

Компания Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями деятельности - обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.

В Украине компании принадлежит один из крупнейших экспортно/импортных наливных терминалов в регионе Черного моря, расположенный в Ильичевском морском торговом порту, терминал по перевалке растительных масел в Южном (Одесской обл.), ООО "Морской технический центр", которое оказывает комплексные услуги морской перевозки навалочных грузов и контейнеров, включая выполнение стивидорных услуг по перевалке шрота и жмыха растительных культур, а также ЧАО "Раздельнянский элеватор".

В 2008 году Risoil S.A. приобрел доли в акционерных капиталах крупных компаний по производству масла подсолнечника в Европейском Союзе (Болгария), а также открыл офис в Грузии для возможности розничных продажах рафинированного дезодорированного масла на Кавказе. В 2009 году компания начала заниматься переработкой жмыха в Турции и продажей масла и жмыха подсолнечника на турецком рынке.