События

18:12 06.07.2017

На учениях в Кривом Роге ранен оператор местного телеканала

Во время командно-штабных учений по территориальной обороне в г.Кривой Рог Днепропетровской области получил огнестрельное ранение оператор местного телеканала, сообщает Министерство обороны Украины.

"По предварительной информации, во время демонстрационного занятия по задержанию условного нарушителя в результате неосторожного обращения с оружием со стороны проводившего занятие инструктора журналист получил огнестрельное ранение в шею. Пострадавший был немедленно направлен в больницу и прооперирован", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Следственный отдел Криворожского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области решает вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований уголовного правонарушения по ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение). Обстоятельства и причины происшествия выясняют следственные органы.

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