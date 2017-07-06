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17:57 06.07.2017

В НАБУ и САП заявляют о законности доказательств участия нардепа Полякова в "янтарном деле"

Доказательства, свидетельствующие о причастности народного депутата фракции "Народный фронт" Максима Полякова к коррупционной схеме, связанной с нелегальной добычей и продажей янтаря, собраны детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) законно с соблюдением требований законодательства.

"Заявления народных избранников о политическом преследовании и незаконности доказательств являются ничем иным, как попыткой помешать дальнейшему расследованию фактов их участия в незаконных сделках", - говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, опубликованном на официальном сайте НАБУ.

При этом НАБУ опубликовало видеоматериалы, продемонстрированные в четверг во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, посвященному рассмотрению представления генерального прокурора на лишение депутатской неприкосновенности М.Полякова.

Как сообщалось, прокуратура продемонстрировала членам регламентного комитета парламента аудиозаписи разговоров с участием, в частности, якобы помощницы М.Полякова Татьяны Любонько, где она обсуждает с агентом, внедренным следствием в схему, согласно которой депутат может вносить законодательные изменения за финансовую выгоду. Кроме того, продемонстрированы видеозаписи, на которых передают деньги, по словам представителей прокуратуры, помощникам М.Полякова и нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркнул, что данная операция осуществляется по фактам реализации коррупционных схем в сфере незаконной добычи янтаря. Он подчеркнул, что парламентарий может вносить различные законопроекты и поправки к законодательным инициативам на свое усмотрение, но закон не позволяет ему заниматься вымогательством денег за эту деятельность.

М.Поляков заявляет, в рамках следственных действий его помощники были умышленно провоцированы на получение взятки. Кроме того, он выразил возмущение тем, что, по его словам в материалах дела не содержатся стенограммы его общения с агентом, где он заверяет, что деньги ему не нужны.

Парламентарий передал генпрокурору два обращения - о "незаконном закрытии уголовного дела против Сытника" и о провокации в отношении помощницы М.Полякова.

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