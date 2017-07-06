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17:47 06.07.2017

Посольство США передало полиции Донецкой области 70 металлодетекторов – Аброськин

Полиция Донецкой области получила от посольства США в Украине 70 мобильных металлодетекторов, которые будут работать на пунктах стоп-контроля, заявляет начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Вчера мои друзья из посольства США передали для полиции Донецкой области 70 мобильных металлодетекторов фирмы Garrett, которые в ближайшее время будут переданы полицейским для работы на пунктах стоп-контроля - своеобразных форпостах", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Это позволит более эффективно обнаруживать оружие и боеприпасы, которые не должны попадать из зоны АТО, Донецкой и Луганской областей, в мирные области Украины. Также будем использовать мобильные металлодетекторы и во время проведения массовых мероприятий в регионе ради большей безопасности мирных жителей", - добавил он.

Глава областной полиции рассказал, что два месяца назад, разговаривая с начальником отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине (INL) Кристофером Смитом, упомянул среди проблемных вопросов о нехватке в достаточном количестве металлодетекторов на блокпостах.

В.Аброськин выразил благодарность международным партнерам за поддержку полицейских Донецкой области.

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