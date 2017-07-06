Минобразования разрешило устанавливать требования по минимальным проходным баллам для отдельных специальностей с 2018 г

Министерство образования и науки (МОН) разрешило с 2018 года устанавливать отдельные требования относительно минимального количества проходных баллов по каждому конкурсному предмету для отдельных специальностей.

Это закреплено приказом МОН №945 от 30 июня.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения и Минобразования ввели в 2017 году минимальный проходной балл для абитуриентов высших медицинских учебных учреждений, однако председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец выступила против инициативы Минздрава о введении проходного барьера на уровне 150 баллов, аргументируя это нарушением прав студента, а также лишением возможности университетов зарабатывать деньги за счет студентов-контрактников.

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина" отмену требования о минимальных 150 баллах инициировали ректоры шести медицинских вузов, обратившиеся в комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения. Вместе с тем, в Минздрав такие обращения не поступали.

В то же время, Кабинет министров Украины 23 июня рекомендовал Минобразования перенести на 2018 год введение этой нормы.

По данным Минздрава, минимальный проходной балл для абитуриентов медицинских специальностей в 2016 году достигал 103 баллов, при этом 37% выпускников медицинских вузов в 2017 году не смогли сдать международный лицензионный интегрированный экзамен. В 2016 году по статистике балы за ВНО студентов-бюджетников колебались от 159 до 191, в то время как контрактники поступали с балами от 103 до 168.