Порошенко уполномочил Петренко подписать соглашение о сотрудничестве с Нидерландами в деле об МН17

Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра юстиции Павла Петренко на подписание соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в части преступлений, связанных с крушением самолета "Боинг-777" Малазийских авиалиний на Донбассе в 2014 году.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующее распоряжение №142/2017-рп президент подписал в четверг.

"Уполномочить министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года", - указано в тексте распоряжения.