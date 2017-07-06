Показания Кацубы дают основания готовить представление о снятии неприкосновенности с Бакулина

Показания заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы дают Генеральной прокуратуре основания на подготовку представления о даче согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В рамках дела по нефтебуровым показания Кацубы дают нам полную возможность готовиться к привлечению к уголовной ответственности народного депутата Бакулина", - сказал Ю.Луценко. журналиста в Киеве в четверг.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что в ближайшее в парламент может быть внесено представление на снятие с Е.Бакулина неприкосновенности, генеральный прокурор ответил: "В ближайшее время его не будет, потому что в ближайшее время парламент уйдет на каникулы".

Как сообщалось, Ю.Луценко ранее заявил, что дело о так называемых "вышках Бойко" (речь идет о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко - ИФ) продвигается. Идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.