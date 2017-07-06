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15:49 06.07.2017

Глава СММ ОБСЕ в Украине заявляет о сохранении угроз безопасности участников миссии

Безопасность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине по-прежнему находится под угрозой, заявил глава миссии Эртурул Апакан.

"Безопасность наблюдателей ОБСЕ по-прежнему находится под угрозой, особенно в районах, которые не находятся под контролем правительства (Украины - ИФ)", - говорится в заявлении Э.Апакана, сделанного в рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

По словам главы СММ ОБСЕ, к таким угрозам относятся "и угрозы, и преследование наблюдателей, и стрельба вблизи них или в их направлении".

"Мы подчёркиваем, что миссия ОБСЕ является гражданской... Наша задача - наблюдать, докладывать и давать раннее предупреждение. В то же время мы способствуем осуществлению минских договоренностей", - сказал Э.Апакан.

В данной связи он напомнил о трагическом инциденте, произошедшем с наблюдателями миссии в апреле текущего года.

Также Э.Апакан обратил внимание на то, что присутствие мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжает представлять угрозу для гражданского персонала СММ.

Он напомнил, что направил подписантам минских договоренностей письмо с настоятельным призывом передать карты со всеми зонами, где есть подозрение на наличие мин или других взрывоопасных предметов. "Сожалею, что с тех пор не получил карт", - отметил глава миссии.

Кроме того, продолжил он, во многих зонах, главным образом не подконтрольных правительству Украины, ограничивается свобода передвижения СММ. "Без всестороннего доступа СММ не может выполнять свой мандат", - подчеркнул Э.Апакан.

По его словам, в зоне конфликта "продолжается насилие и с той, и с другой стороны". "Продолжают импортировать оружие, используется крупнокалиберное оружие, хотя всегда идет речь о выводе различного вооружения", - констатировал глава СММ.

Всего по информации главы СММ, в Украине работают 630 наблюдателей из 30 государств ОБСЕ.

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