В Киеве ожидается наплыв свадебных пар на "счастливое" 7 июля

В отделах государственной регистрации актов гражданского положения ожидают наплыв желающих зарегистрировать брак на 7.07.2017 – дату так называемой "счастливой семерки".

"Только в Центральном ОГРАГП в этот день распишутся около 100 пар. Расписывать по 12 пар в час нетрадиционная статистика в будний день для ЗАГСов. Обычно по пятницам в главный отдел регистрации столицы приходят для женитьбы 10-20 пар в день", - сообщает Главное территориальное управление юстиции в Киеве.

Так, в Деснянском, Днепровском и Печерском отделах госрегистрации ожидают в этот день по полсотни пар. В обычный период в этих отделах обычно расписываются по 5-8 пар в день.

Традиция жениться в день "счастливой семерки" пришла в Украину из Европы. Там верят, что семьи, созданные в подобные даты, особенно счастливы. Например, в Риме 7 июля, чтобы успеть принять всех желающих жениться, торжественную церемонию в красном зале городской мэрии сокращают с привычных 10 до 6 минут.

В 5 раз больше, чем обычно, и желающих жениться в дату "трех семерок" в Германии. Там невесты в особые дни календаря традиционно выбирают оригинальные выездные церемонии.