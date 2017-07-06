50-я сессия ПАЧЭС пройдет в Киеве в ноябре 2017 года

Следующая юбилейная 50-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) состоится в ноябре 2017 в Киеве, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"От имени Украины принял председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сообщества от председателя Великого национального собрания Турции Исмаила Кахрамана. Поэтому следующая юбилейная 50 пленарная сессия ПАЧЭС состоится в ноябре 2017 года в Киеве", - написал А.Парубий на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он также написал о "главных дипломатических победах" текущего, 49-го заседания пленарной сессии ПАЧЭС". "Делегаты ПАЧЭС поддержали территориальную целостность и суверенитет Украины. Также я считаю очень важным то, что не были подтверждены и признаны полномочия, как делегата ПАЧЭС лица, считающего себя депутатом Государственной думы Российской Федерации от оккупированного Крыма", - отметил спикер.

"Страны свободного мира никогда не признают нелегитимных так называемых выборов, проведенных российским оккупантом в Крыму и потому все преступники, которые были избраны депутатами Государственной Думы от Крыма, является самозванцами и рано или поздно будут наказаны. Эти выборы фактически привели к тому, что и Государственная Дума Российской Федерации тоже является нелегитимной", - добавил А.Парубий.

Как сообщалось, А.Парубий находится с визитом в Турции 5-7 июля. В рамках визита он принимает участие в 49-й Генассамблее ПАЧЭС. Ранее в четверг спикер украинского парламента уже сообщал о передаче Турцией Украине председательства в ПАЧЭС.