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15:16 06.07.2017

Луценко сообщил об обстреле квартир прокуроров по делу "налоговых площадок" Клименко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об обстреле окон квартир следователя и прокуроров по делу о функционирования т.н. "налоговых площадок" экс-министрадоходов и сборов Александра Клименко.

"Обстреляны окна квартир, где проживают прокуроры и следователь по делу налоговиков Клименко", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбук в четверг и опубликовал подтверждающие фотографии.

Как сообщалось, 24 мая 2017 года правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т.н. налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Задержаны 23 человека в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

Среди задержанных: бывший председатель главного управления Миндоходов в Днепропетровской области; начальник ГНС Луганской области; глава налоговой АРК; начальники ГНИ районов Киева; замглавы Полтавской налоговой администрации; начальник и замначальника Миндоходов в Харьковской области; начальник ГНИ в Полтаве; председатель ГНА в Харьковской области.

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