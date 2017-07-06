Каждый четвертый призванный офицер запаса пожелал подписать контракт с ВСУ

По итогам призыва на военную службу по призыву офицерского состава каждый четвертый офицер заявил о желании в дальнейшем проходить военную службу по контракту, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В военные комиссариаты прибыли 1 тыс офицеров запаса, из которых 59 - женщины. О сознательном отношение к призыву и выполнению воинского долга заявили 85% призванных, причем каждый четвертый заявил о намерении в дальнейшем проходить военную службу уже по контракту", - говорится в сообщении, размещенном на странице Генштаба ВСУ в четверг.

Среди призванных 80% - в возрасте до 35 лет. Преобладают городские жители - их численность составляет 70%.

78% лиц до призыва были трудоустроены, половина из них - получали заработную плату больше чем средний заработок в Украине.

"В настоящее время призванные офицеры проходят профессиональную подготовку на курсах при военных учебных заведениях, после чего продолжат службу уже в воинских частях на определенных должностях", - подчеркивается в сообщении.