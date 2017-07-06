Суд оштрафовал нардепа Ризаненко за вождение в нетрезвом виде

Деснянский районный суд Киева оштрафовал народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Павла Ризаненко лишил за вождение в состоянии алкогольного опьянения на сумму 10 тыс грн и лишил права управлять транспортными средствами сроком на один год.

Как сообщает депутат Киевского областного совета Олег Кищук, соответствующее решение суд принял в четверг. "Как установлено судом, депутат Ризаненко находился в нетрезвом состоянии за рулем и пытался избежать ответственности", - сообщил он.

При этом, по словам О.Кищука, П.Ризаненко сам подтвердил факт употребления алкоголя. В суде также отметили, что показания алкотестера были высокими.

В свою очередь, П.Ризаненко высказал удовлетворение таким решением суда. "Закон - один для всех… Радует, что наконец полицейские и суды не разделяют нарушителей на "обычных" граждан и "привилегированных лиц". Это для тех, кто считает, что в стране ничего не изменилось. Неотвратимость наказания в действии", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

При этом П.Ризаненко уточнил, что решением Деснянского суда был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 тыс 200 грн "за вождение автомобиля с показателем 0.27 промилле (при норме 0.2, погрешность составляет 0.05 промилле)".

П.Ризаненко был задержан сотрудниками патрульной полиции 28 мая вечером, когда находился за рулем внедорожника Porshe Cayenne.