В полиции сообщили о конфликте с журналистами под Марьинкой

На блокпосту на линии разграничения под г.Марьинка Донецкой области в четверг утром, около 10:00, возник конфликт между правоохранителями и журналистами, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители заявляют, что причиной конфликта стал отказ съемочной группы одного из центральных телеканалов проходить стандартную процедуру проверки. "Инцидент произошел во время прохождения представителями СМИ контроля на блокпосту под Марьинкой… В ходе проверки документов у полицейских возникли вопросы к участникам съемочной группы, но последние отказались проходить стандартную процедуру проверки, из-за чего и произошла конфликтная ситуация", - говорится в сообщении, опубликованном на странице облуправления полиции в соцсети Facebook в четверг.

Сотрудники полиции приняли заявление у представителей СМИ, зарегистрировали его в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. По факту начата служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, в ходе проведения которой будет дана оценка действиям каждой стороны, установлена законность действий сотрудников полиции и принято обоснованное решение.

"Сотрудники полиции имеют право проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности, осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся… Полиция Донецкой области призывает граждан с пониманием отнестись к контролю на блокпостах, ведь усиленные превентивные меры в прифронтовом регионе направлены на обеспечение общественной безопасности и сохранения жизни людей", - говорится в сообщении.