Двое украинских военных пострадали за сутки в АТО

За минувшие стуки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных получили ранения и травмы, погибших нет, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки двое наших военных ранены и травмированы. Это произошло на мариупольском направлении в результате подрыва на мине машины разминирования ", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении боевики дважды открывали огонь – В Станице Луганской и Крымском, один раз использовал минометы. На донецком направлении за сутки зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в частности в Песках и Авдеевке. На мариупольском направлении за сутки горячей точкой было Широкино, где зафиксировано три обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.