Около 60 тыс украинцев прошли подготовку по территориальной обороне с начала года

С начала года подготовку в составе отрядов территориальной обороны прошли около 60 тыс украинцев, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Вчера встретился с людьми, которые прибыли на подготовку отрядов территориальной обороны в Тернопольской области. На таких учениях в этом году участвовали уже около 60 тыс граждан по всей Украине", - написал он на свое6й странице в Facebook в четверг.

В.Муженко также отметил, что до конца года количество военнослужащих территориальной обороны вырастет "на несколько десятков тысяч".

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко сообщил, что в Украине будут созданы отряды территориальной обороны в связи с проведением учений "Запад-2017" на территории РФ и Беларуси.