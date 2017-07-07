Трансляция пресс-конференции на тему "Трансатлантический переход под украинским флагом на парусном катамаране: 5000 миль от Кубы до Испании"

В пятницу, 7 июля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция экипажа катамарана "Ron Punch" на тему "Трансатлантический переход под украинским флагом на парусном катамаране: 5000 миль от Кубы до Испании". Участники: капитан катамарана "Ron Punch", основатель агентства морских путешествий "Aleksandr Travel" Александр Солярчук, менеджер "Aleksandr Travel" Александр Мудрый; члены экипажа - Ольга Солярчук, собственник FGK Financial Group Сергей Позняк, учредитель IMG Partners Игорь Мельник, учредитель производственного предприятия "Промвит" Михаил Неронов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067)555-14-02 (Александр Солярчук).