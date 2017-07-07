События

09:30 07.07.2017

Трансляция пресс-конференции на тему "Трансатлантический переход под украинским флагом на парусном катамаране: 5000 миль от Кубы до Испании"

В пятницу, 7 июля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция экипажа катамарана "Ron Punch" на тему "Трансатлантический переход под украинским флагом на парусном катамаране: 5000 миль от Кубы до Испании". Участники: капитан катамарана "Ron Punch", основатель агентства морских путешествий "Aleksandr Travel" Александр Солярчук, менеджер "Aleksandr Travel" Александр Мудрый; члены экипажа - Ольга Солярчук, собственник FGK Financial Group Сергей Позняк, учредитель IMG Partners Игорь Мельник, учредитель производственного предприятия "Промвит" Михаил Неронов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067)555-14-02 (Александр Солярчук).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

На Луганщине из-за повреждения линии электропередач без электроснабжения осталось 40 тыс. жителей – ГСЧС

Один военнослужащий погиб, один ранен в результате 25 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, был ранен военный

Столтенберг приедет в Киев на заседание комиссии НАТО-Украина

Луценко: представление о снятии неприкосновенности с Мосийчука вновь уйдет в Раду осенью

ПОСЛЕДНЕЕ

На водохранилище в Одесской области перекинулась лодка, погибли взрослый и 2 ребенка – ГСЧС

На Черкасщине обесточенными остаются 24 населенных пункта – ГСЧС

Порошенко наградил 159 военнослужащих ВСУ

На территории США действуют в настоящий момент 150 российских разведчиков - СМИ

В Донецкой области осудят 3 участников банды, участвовавших в захвате здания прокуратуры в Бахмуте весной 2014 – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать туфли мужские на price.ua
РЕКЛАМА