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11:18 06.07.2017

Британские инструкторы подготовили свыше 5 тыс украинских военных

С 2015 года британские инструкторы провели подготовку свыше 5 тыс военнослужащих Вооруженных сил Украины", заявляет министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства, речь об этом шла на встрече М.Фэллона с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Инструкторы Великобритании уже подготовили свыше 5 тыс военнослужащих ВСУ, что на 1 тыс больше, чем планировалось… Это является четким месседжем - мы преданы делу поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Великобритания усиливает свои позиции в мире, оставаясь рядом со своими украинскими друзьями", - сказал М.Фэллон,

Он добавил, что Великобритания оптимизирует модель подготовки в рамках операции "Орбитал" путем сосредоточения внимания на цикле "Научи Тренера" (Train-the-Trainer),

"Мы ожидаем, что такие изменения будут способствовать продолжению операции по подготовке ВСУ в следующем году", - сказал он.

Как известно программы подготовки украинских военных британскими инструкторами, в частности по выявлению мин и самодельных взрывных устройств, оказанию медицинской помощи и по вопросам логистики будут проходить до начала 2018 года.

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Интерфакс-Украина
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