События

10:43 06.07.2017

Оболонский суд ушел в совещательную комнату до 12 июля

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева ушла в совещательную комнату до 12 июля для решения вопроса о предоставлении экс-президенту Украины Виктору Януковичу бесплатного государственного адвоката в уголовного производства по обвинению в государственной измене, которое проводится по специальной (заочной) процедуре.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это произошло после того, как прокурор главной военной прокуратуры Максим Крым ходатайствовал о предоставлении В.Януковичу защитника из Центра бесплатной правовой помощи в связи с заявлением экс-президента об отзыве своих адвокатов.

На заседании суда было продемонстрировано видео с соответствующим заявлением В.Януковича, которое было показано на одном из российских телеканалов вечером, 5 июля.

При этом адвокаты В.Януковича, Виталий Сердюк и Игорь Сидоренко, от которых экс-президент отказался, в зале суда уже не присутствовали.

На предыдущем заседании судья Владислав Девятко определил, что сначала суд изучит доказательства и материалы, предоставленные сторонами процесса, а затем определится с вопросом допроса свидетелей обвинения и защиты.

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд г.Киева принял решение рассматривать уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене и ряде других преступлений против государственности Украины по специальной (заочной) процедуре.

Накануне очередного заседания суда, вечером 5 июля 2017 года, бывший президент Украины В.Янукович в эфире российского Первого канала объявил, что не желает участвовать данном судебном процессе по делу и отзывает из суда своих адвокатов.

"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", - заявил он.

Утром 6 июля адвокат Виталий Сердюк сообщил журналистам, что экс-президент Украины подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о государственном перевороте в стране

"Прямо обвиняется Виктором Януковичем Аваков (министр внутренних дел Арсен Аваков - ИФ), Кличко (мэр Киева Виталий Кличко), Луценко… Также речь идет о Наливайченко (экс-глава СБУ Валентин Наливайченко - ИФ), Парубие (председатель Верховной Рады Андрей Парубий - ИФ), Пашинском (народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский - ИФ), Турчинове, (секретарь СНБО Александр Турчинов - ИФ), Тягнибоке (лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок - ИФ), Яценюке (экс-премьер Украины Арсений Яценюк – ИФ) и других лицах, которые причастны к соответствующим событиям", - рассказал адвокат.

В процессе о госизмене В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

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