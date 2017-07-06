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10:36 06.07.2017

Защита Януковича подала заявление о невозможности совершения правосудия Оболонским райсудом

В Оболонский районный суд Киева подано заявление о невозможности совершения правосудия в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил его адвокат Виталий Сердюк в четверг у здания суда.

Как сообщалось, В.Янукови принял решение о нежелании участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене и об отзыве своих адвокатов.

"Количество правонарушений, которые совершены Генпрокуратурой и судом на протяжении данного процесса, ставят на нем точку, приводят к никчемности любого приговора, который может быть вынесен по результатам рассмотрения этого дела. Несмотря на то, какой это будет приговор – оправдательный или обвинительный, - он будет никчемным, поскольку будет принят при наличии огромного количества нарушений и под давлением со стороны Генпрокуратуры", - сказал В.Сердюк.

По его словам, единой составляющей этого судебного процесса было желание самого В.Януковича участвовать в нем. Он напомнил, что защита неоднократно обращалась к прокуратуре и суду с просьбой обеспечить участие В.Януковича в судебном заседании.

"Суд без Януковича невозможен… Любое решение, которое будет приниматься этим судом, без обеспечения права на защиту, без участия Виктора Януковича не будет иметь никакой юридической силы", - заявил адвокат.

Также он добавил: "Попытки легитимизировать этот процесс путем привлечения бесплатного адвоката, который, возможно, и будет участвовать в этом процессе, не позволит легитимизирвоать этот суд".

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