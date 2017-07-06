Южно-Украинская АЭС отключила блок №1 на плановый ремонт

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 6 июля в 01:04 отключила от энергосети первый блок для проведения капитального планового ремонта, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на утро четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС – 141-е сутки среднего планового ремонта (до 13 ноября 2017 года), на блоке №5 Запорожской АЭС – 58-е сутки среднего планового ремонта (до 21 июля 2017 года), на блоке №5 Ривненской АЭС – 2-е сутки среднего планового ремонта (до 25 августа 2017 года).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.