Два должностных лица "Укрзализныци" задержаны за взяточничество

Два должностных лица ПАО "Укрзализныци" задержаны за вымогательство взятки в $150 тыс сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Снова "Укрзализныця". За вымогательство взятки в 150 тыс. долл. задержан начальник департамента имущественных и земельных ресурсов А.Тимошенко и заместитель начальника юридического департамента А.Ященко. Идут обыски", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Как сообщалось, 13 июня 2017 года Генеральная прокуратура Украины проводила обыск в здании ПАО "Укрзализныця" для фиксации фактов хищения крупной суммы средств, принадлежащих ПАО. Как сообщил тогда заместитель начальника отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Александр Цилюрик, одному из руководителей локомотивного хозяйства объявлено подозрение, однако, так как он отсутствует, уведомление о подозрении передано одному из членов правления.

Также он уточнил, что подозрение выдвинуто одному из заместителей департамента локомотивного хозяйства, однако имени не назвал.

"По эпизоду, по которому выдвинуто подозрение, была закуплена при содействии указанного руководителя у юридического лица продукция ненадлежащего качества, которая не могла быть использована в ремонте подвижного состава" – сказал А.Цилюрик, добавив, что эти закупки происходили в 2015-2016 годах.

Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Киева разоблачили организованную преступную группу из числа руководства - филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця". В ее члены наладили устойчивую схему вымогательства и получения взяток от представителей юридических и физических лиц за заключение договоров на поставку электроэнергии и занижения реальных объемов потребленной электроэнергии по уже заключенным договорам.