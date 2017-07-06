События

09:54 06.07.2017

На грузовом судне в Одесской области произошел пожар

На грузовом судне, которое находилось в ожидании ремонта на реке Дунай на территории Килийского судостроительно-судоремонтного завода (Килия, Одесская обл.), произошел пожар площадью 250 кв. м.

Как сообщила в четверг пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, возгорание, которое произошло в надстройке на палубе, тушили 7 единиц техники и 36 человек личного состава.

Около двух часов пожарным потребовалось, чтобы локализовать очаг возгорания, и четыре часа, чтобы полностью его ликвидировать.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Причины пожара устанавливаются.

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Интерфакс-Украина
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