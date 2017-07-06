ГФС выявила уклонение нардепом Вилкулом от уплаты налогов в 2015г на 19,6 млн грн

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул в 2015 году не уплатил в государственный бюджет налогов и сборов на 19,6 млн грн, сообщила и.о начальника главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области Оксана Томчук.

На своей странице соцсети "Фейсбук" в среду она написала, что ГУ ГФС в Днепропетровской области провело документальную внеплановую проверку А.Вилкула на предмет достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора.

"Проверкой данных, отраженных в электронной декларации за 2015 год, установлено превышение средств над общей суммой полученных лицом доходов на 72,9 млн грн, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн", - написала она.

По словам О.Томчук, поскольку А.Вилкул имеет статус народного депутата Украины, материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В свою очередь, в партии "Оппозиционный блок" заявили, что информация О.Томчук о якобы неуплате налогов народным депутатом А.Вилкулом является "попыткой власти уничтожить оппозицию с помощью силовых структур".

"Обвинения в адрес Александра Вилкула в Днепре штампуют только по одной причине – из-за популярности "Оппозиционного блока" в регионе. Власть испугалась того, что в День Победы вместе с нашей партией вышли сотни тысяч жителей области. После этого офисы "Оппозиционного блока" в Днепропетровской области стали поджигать, а против представителей нашей партии – фальсифицировать обвинения", - сказано в заявлении Оппоблока, которое размещено на официальном сайте партии в среду.

В Оппоблоке отмечают, что в заявлениях Днепровской ГФС, "написанных под диктовку киевской власти, нет ничего, кроме желания власти найти способы расправиться с оппозиционным политиком".

""Оппозиционный блок" требует прекратить политические преследования и наказать чиновников, использующих служебное положение для расправы с оппонентами", - сказано в заявлении.