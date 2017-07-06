События

08:43 06.07.2017

Бригады облэнерго восстановили электроснабжение 19 населенных пунктов, ранее обесточенных из-за непогоды

Бригадами облэнерго 5 июля возобновлено электроснабжение 19 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, остаются обесточенными 33 населенных пункта в Черкасской области, которые остались без света из-за непогоды 4 июля.

Кроме этого, вечером 5 июля на территории Закарпатской и Львовской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты произошло обесточивание 35 населенных пунктов в двух областях, а именно: Львовской - 17 н.п, Закарпатской - 18 н. п.

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Интерфакс-Украина
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