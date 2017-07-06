Полторак на встрече с Фэллоном: я доволен уровнем инструкторов из Великобритании, процесс нужно продолжать

Министр обороны Украины Степан Полторак в Лондоне встретился со своим британским коллегой Майклом Фэллоном.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в Украине и мире. Кроме этого, С.Полторак проинформировал М.Фэллона о состоянии реформирования Вооруженных сил Украины и роль советников Великобритании, которые работают в Украине и оказывают консультационную помощь в процессе реформирования.

"Без помощи советников было бы чрезвычайно трудно, я хочу поблагодарить за их работу и преданность делу. Также я доволен уровнем подготовки, который предоставляют инструкторы из Великобритании, когда учат наших военных. Этот процесс необходимо продолжать", - подчеркнул министр.

Во время встречи также обсуждались вопросы оказания помощи британской стороной в создании сержантского и старшинского колледжей в Украине.

"Реформирование системы подготовки этой категории военнослужащих необходимо и очень актуально", - подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

По завершению встречи С.Полторак пригласил своего британского коллегу посетить Киев во время празднования страной Дня Независимости Украины.