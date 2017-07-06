Франция поддерживает ужесточение санкций в отношении Северной Кореи - постпред Франции при ООН

Франция поддерживает ужесточение санкций в отношении КНДР и выступает за разработку нового проекта резолюции, сообщил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Мы выступаем за новую резолюцию Совета Безопасности ООН, которая поддержит ужесточение и усиление санкций против Северной Кореи", - сказал он журналистам в среду.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета, заявила, что американская сторона намерена в ближайшие дни передать на рассмотрение СБ ООН проект резолюции в ответ на проведенное на этой неделе испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты.

В свою очередь постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт считает, что Совет Безопасности ООН должен незамедлительно начать работу над новой резолюцией.