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08:02 06.07.2017

Франция поддерживает ужесточение санкций в отношении Северной Кореи - постпред Франции при ООН

Франция поддерживает ужесточение санкций в отношении КНДР и выступает за разработку нового проекта резолюции, сообщил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Мы выступаем за новую резолюцию Совета Безопасности ООН, которая поддержит ужесточение и усиление санкций против Северной Кореи", - сказал он журналистам в среду.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета, заявила, что американская сторона намерена в ближайшие дни передать на рассмотрение СБ ООН проект резолюции в ответ на проведенное на этой неделе испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты.

В свою очередь постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт считает, что Совет Безопасности ООН должен незамедлительно начать работу над новой резолюцией.

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