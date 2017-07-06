Один украинский военный ранен в результате 13 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

Боевики за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

"В результате боевых действий один украинский воин вчера получил ранения, еще один боец сил АТО получил боевую травму. Оба военнослужащих были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На приморском направлении противник вчера три раза бил по опорным пунктам ВСУ. В частности, дважды в районе Широкино и один раз вблизи Лебединского били в сторону позиций сил АТО из гранатометов.

На донецком направлении захватчики из минометов калибра 120 мм применяли один раз - в районе Песков. Остальные 7 вооруженных провокаций на этом направлении были совершены в пригороде Авдеевки, где враг методично в течение дня и ночи бил по позициям подразделений сил АТО из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а один раз из зенитной установки.

На луганском направлении боевики вечером из стрелкового оружия различных калибров обстреляли один из опорных пунктов вблизи Станицы Луганской, выпустили почти полдесятка 82-мм мин по защитникам Крымского.