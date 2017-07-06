События

06:53 06.07.2017

В суд передано обвинение во взяточничестве чиновника, который сдавал в "аренду" помещения Минобороны

Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении главы ликвидационной комиссии госпредприятия "Киевская военно-картографическая фабрика", которое входит в сферу управления Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, обвинительный акт направлен в суд военной прокуратурой по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"Чиновник требовал у предпринимателя "вознаграждение" в размере $500 ежеквартально и 10 тыс. грн ежемесячно за предоставление в "аренду" помещений, принадлежащих Министерству обороны Украины по заниженным ценам и без заключения соответствующих договоров", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что при получении первого транша в размере $500 и 10 тыс. грн чиновник был задержан правоохранительными органами, сумма неправомерной выгоды изъята.

По ходатайству военной прокуратуры чиновника отстранили от должности.

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Интерфакс-Украина
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