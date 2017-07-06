Порошенко отметил госнаградами 14 военнослужащих-освободителей Славянска

Президент Украины Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами военнослужащих, участвовавших в операции по освобождению города Славянск от боевиков.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, со дня освобождения Славянска прошло три года. "За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга орденом Богдана Хмельницкого награждено пять украинских воинов, орденом "За мужество" - 7 бойцов и двоих награждено медалью "За воинскую службу Украине", - говорится в сообщении.

Пресс-службе президента информирует, что среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого: начальник штаба - первый заместитель командира механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады капитан Сергей Третьяк.

"Капитан Третьяк принимает участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины с мая 2014 года. Приобретенный в процессе несения службы опыт, позволил надежно блокировать незаконно созданные формирования в зоне конфликта. 4 июня 2014 во время взятия под контроль населенного пункта Семеновка, что близ Славянска, С.Третьяк во время боя умело руководил боевыми машинами взвода, что позволило предоставить огневую поддержку нашим бойцам и уничтожить врага", - отмечает пресс-служба.

Орденом "За мужество" награжден старший солдата Михаил Вендичанский - наводчик-оператор 24 отдельной механизированной бригады, который под личным управлением С.Третьяка, находясь в башне одного из БМП-2 прицельным огнем орудия уничтожил расчет вражеского миномета, который вел огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи по освобождению населенного пункта.

Медалью "За воинскую службу Украине" награжден командир вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных ВСУ майор Артем Синицин.

"19 апреля 2014 во время проведения очередного этапа антитеррористической операции, несмотря на существующий риск быть уничтоженным средствами диверсионных групп противника, во время проведения разведывательного полета по выявлению местоположения блокпостов противника и осуществлении выброса с вертолета над городом Славянск Донецкой области патриотических открыток, вертолет, в состав экипажа которого входил майор Синицын, был обстрелян стрелковым оружием. Благодаря умелым действиям военнослужащего, потерь личного состава не было, вертолет без осуществления вынужденной посадки, долетел до пункта постоянной дислокации и в дальнейшем был отремонтирован для выполнения следующих задач", - говорится в сообщении.