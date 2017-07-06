События

04:00 06.07.2017

Трамп установил личный рекорд по "ретвитам" благодаря видео "избиения" Си-Эн-Эн

Сообщение президента США Дональда Трампа в "Твиттере", которое содержит смонтированное видео с "избиением" телеканала Си-Эн-Эн, позволило ему установить личный рекорд по количеству "ретвитов", передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство отмечает, что видео было распространено другими пользователями более 340 тыс. раз, что стало наилучшим показателем для Д.Трампа.

На выходных Д.Трамп опубликовал на своей страничке в "Твиттере" видеоролик, где он во время шоу по профессиональному реслингу избивает человека, у которого вместо головы наложен логотип Си-Эн-Эн. "Основой" для этого видео стали кадры участия Д.Трампа задолго до избрания президентом в шоу по реслингу.

При этом американский лидер не написал в "Твиттере" никаких комментариев или пояснений к видео, а лишь добавил "хэштеги" FNN и FraudNewsCNN.

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