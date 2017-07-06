События

03:58 06.07.2017

Осужденный, сбежавший из-за "семейных обстоятельств", может добавить 3 года к основному сроку – прокуратура

Правоохранители в среду нашли и задержали осужденного, который 3 июля днем сбежал с исправительных работ.

"Отсутствие мужчины установили на контрагентском объекте учреждения, где осужденные выполняли оплачиваемые работы, в конце смены. Нашли и задержали беглеца через двое суток в одном из сел Купянского района. Он пояснил, что вынужден был сбежать "из-за семейных обстоятельств", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации прокуратуры, 31-летний уроженец Баку с 2016г. отбывал в Государственном учреждении "Хролевский исправительный центр" (№ 140) 5-летний срок за хулиганство и сопротивление полиции.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту уклонения от отбывания наказания (ч. 1 ст. 390 УК Украины).

"К своему основному строку задержанный может добавить еще 3 года", - отмечается в сообщении.

Кром того, прокуратура проводит проверку законности действий администрации госучреждения в части надзора за осужденными.

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