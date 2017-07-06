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00:04 06.07.2017

Лондон выступает за ужесточение санкций против КНДР

Совет Безопасности ООН должен незамедлительно начать работу над новой резолюцией в ответ на северокорейское испытание ракеты, считает постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

"Соединенное Королевство поддерживает новые обязательные меры с тем, чтобы еще более повысить издержки в результате этих незаконных действий. Совет Безопасности должен немедленно начать работу над новой резолюцией СБ для достижения этой цели", - сказал он, выступая на экстренно созванном заседании СБ ООН по КНДР в среду.

М.Райкрофт отметил, что "этот запуск межконтинентальной баллистической ракеты означает, и Совет должен принять это к сведению, что КНДР собирается угрожать прямым образом еще большему числу государств и косвенным образом - всему миру".

"Мы по-прежнему призываем КНДР вернуться к многосторонним переговорам, авторитетным по их баллистической программе, и выполнять резолюции СБ ООН", - подчеркнул он.

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Интерфакс-Украина
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