Агрессия России обусловлена не только геополитическими и военными интересами, а также экономическими и внутреннеполитическими – Фриз

Агрессия Российской Федерации обусловлена, в том числе, экономическими и внутреннеполитическими интересами, заявила глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз на своей странице в Фейсбук.

"Мы привыкли рассматривать агрессию РФ через призму геополитических и военных интересов. В то же время, среди задач, стоящих перед агрессором, есть и экономические, и внутриполитические", - говорится в сообщении.

"Горячая фаза" конфликта в начале оккупации территорий позволяет России избавиться от своих маргинальных пассионариев, которые не удовлетворены собственным статусом на Родине. Такие лица являются потенциально опасным слоем населения для Крeмля. Их количество увеличивается в периоды экономического кризиса. Особенно остро подобная проблема стоит для регионов российского Кавказа с их высоким уровнем рождаемости, низким уровнем образования, искусственно созданной, благодаря традициям, гендерным преимуществом мужчин над количеством женщин в обществе. Эти лица являются основой для криминальных группировок, однако при определенных условиях могут представлять угрозу для действующей власти в политическом аспекте. Их используют в качестве боевой силы для тех или иных политических или политико-религиозных групп, которые в определенный период могут оказаться в несистемной радикальной оппозиции, которая исповедует террор", - отметила И.Фриз.

По ее мнению, госаппарат РФ имеет достаточно эффективный способ решить эту проблему. "На начальном этапе протестная энергия этих людей направляется в сторону противоположной от политического режима образа внешнего врага. На втором этапе происходит "утилизация" или перемещение с территории Российской Федерации этих людей на оккупированных территориях в качестве "пушечного мяса". В некоторых случаях, для большей эффективности подобной тактики, проводится соответствующая информационная кампания, которая демонстрирует ролевые образы "героев-добровольцев" для соответствующей социальной группы в государстве-агрессоре, для которых вроде работает "социальный лифт", - подчеркнула нардеп.

"Конечно, определенная доля таких лиц возвращается домой с боевым опытом. Однако, их количество не такое внушительное как оставшихся в подразделениях на оккупированной территории во время процесса ее милитаризации и убитых во время вооруженного конфликта на них. Подобная тактика на сегодняшний день активно используется РФ не только на оккупированных территориях Украины, но и при уменьшении количества радикальных пассионариев в исламской среде РФ за счет "утилизации" их в конфликте на Ближнем Востоке", - отмечает И.Фриз.